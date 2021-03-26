ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet!

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, iklim değişikliğine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı. Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da olduğu 40 devlet başkanını İklim Zirvesi'ne davet etti.

AP ajansında yer alan habere göre yetkililer, Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i de görüşmelere katılmaya davet ettiği bilgisini verdi.

Fosil yakıtlar ele alınacak

22 ile 23 Nisan tarihlerinde ABD öncülüğünde düzenlenecek olan görüşmelerde, fosil yakıt kullanımı nedeniyle oluşan kirliliği önlemeye yönelik küresel çabalar ele alınacak.

Bir yetkili, görüşmeler konusunda Washington'un kendi ortaklarının dışındaki tarafları kasten çağırdığını belirtti.

Yetkili, "Bu listede önde gelen aktörler var ve (bu davet) bazı önemli, çetin konuşmalarla alakalı. Bu konunun tüm dünya için ne kadar önemli olduğu göz önüne alarak, bu konuyu konuşmaya ve üst düzeylerde müzakere etmeye istekli olmamız gerekiyor" dedi.

Biden iktidara gelince ABD iklim anlaşmasına geri dönmüştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı. Biden'ın iktidara gelmesiyle Washington, anlaşmaya tekrar dahil olmuştu.