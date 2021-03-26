BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,53
ALTIN 450,78
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet!

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, iklim değişikliğine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı. Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da olduğu 40 devlet başkanını İklim Zirvesi'ne davet etti.

AP ajansında yer alan habere göre yetkililer, Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i de görüşmelere katılmaya davet ettiği bilgisini verdi.

Fosil yakıtlar ele alınacak
22 ile 23 Nisan tarihlerinde ABD öncülüğünde düzenlenecek olan görüşmelerde, fosil yakıt kullanımı nedeniyle oluşan kirliliği önlemeye yönelik küresel çabalar ele alınacak.

Bir yetkili, görüşmeler konusunda Washington'un kendi ortaklarının dışındaki tarafları kasten çağırdığını belirtti.

Yetkili, "Bu listede önde gelen aktörler var ve (bu davet) bazı önemli, çetin konuşmalarla alakalı. Bu konunun tüm dünya için ne kadar önemli olduğu göz önüne alarak, bu konuyu konuşmaya ve üst düzeylerde müzakere etmeye istekli olmamız gerekiyor" dedi.

Biden iktidara gelince ABD iklim anlaşmasına geri dönmüştü
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı. Biden'ın iktidara gelmesiyle Washington, anlaşmaya tekrar dahil olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Binalar için yeni uygulama geliyor! Bakan Murat Kurum açıkladı
AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ankara’da trafik kazası geçirdi
Türkiye ile krize neden olan İrini Operasyonu'nun yetki süresi uzatıldı
İtalyanlar duyurdu: Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
Şanlıurfa'da foseptiğe düşen yarış atını itfaiye kurtardı
Türkiye 26 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
DSÖ aşı önceliği verilmesi gereken grubu açıkladı
AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama
Berat ne demek? Amel defterinin yazıldığı Berat Kandili orucu ve kandilin önemi
Bahçeli'den dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yorumlar 5 yorum