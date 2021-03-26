AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz" dedi.

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Dün, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan 25 Mart 1821'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde sokağa dökülen aşırı sağcı bir grup, Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizip, 'Türklere ölüm' yazısı yazmıştı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.

"Bu saldırıları not ediyoruz"

Çelik, "Cami duvarına haç çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.