Sivas'ta sofrada yemek yerken babasının boğazını kesti! Kaçtı ama kurtulamadı

SİVAS'ın Zara ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burhan Aydın (33), sofrada yemek yerken tartıştığı babası Şaban Aydın'ı (56) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Sivas'taki korkunç olay dün gece saatlerinde, Zara'ya bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürülen Burhan Aydın, babası Şaban Aydın ile evde yemek yedikleri sırada bilinmeyen nedenle tartıştı. Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri ise kaçan baba katilini köyün 3 kilometre dışında yakaladı. Şaban Aydın'ın cansız bedeni, otopsi yapıldıktan sonra köyünde toprağa verildi.

Baba ve oğlunun köyde birlikte yaşadıkları, olay sırasında evde başka birinin bulunmadığı öğrenildi.