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Emre Belözoğlu sahaya indi

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu sahaya indi, futbolcularla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sportif Direktörlük pozisyonundayken takımla daha çok motivasyon üzerine görüşmeler düzenleyen Belözoğlu, bundan böyle taktik anlatacak.

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Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Teknik Sorumlu olarak göreve başladığı Sarı-Lacivertliler'de, ilk antrenman yapıldı. Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Kanarya, bu karşılaşmanın hazırlıklarına milli oyuncularından yoksun şekilde Can Bartu Tesisleri'nde, Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürdü. Belözoğlu, ligin kalan bölümünde futbolculardan beklentisini anlattı, oyuncularla birebir ilgilendi.

İlk antrenmanımız
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından,"Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.

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