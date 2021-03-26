MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni MYK ve MDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) yeni seçilen üyelerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

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MHP lideri Bahçeli ve beraberindekiler, parti genel merkezindeki MYK ve MDK toplantısı öncesi yaptıkları Anıtkabir ziyaretinde Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Şartlar ne kadar ağır olursa olsun azalmayacak, zaafa uğramayacaktır"

Bahçeli, deftere şunları yazdı:

Devletimizin kurucusu, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız aziz Atatürk, Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte manevi huzurundayız.

En büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti'ni, kuruluş ilkelerine bağlı şekilde muhafaza ve müdafaa azmimiz şartlar ne kadar ağır olursa olsun azalmayacak, zaafa uğramayacaktır. Bu husustaki irade ve güç kaynağımız elbette büyük Türk milletidir. Açtığın yolda, gösterdiğin hedeflerde durmaksızın, yorulmaksızın ilerleme kararlılığındayız. Nice zahmetlere göğüs gererek kurup bizlere emanet ettiğin Cumhuriyeti, cumhurun muazzam birlik ve diriliş ruhuyla yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi, muhterem hatıralarını, kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek, milletimizin istiklal ve istikbal haklarını kahramanca savunacaktır. Bu vesileyle 13. Olağan Büyük Kurultay'ımızın ülkemize, milletimize ve Türk siyasetine yeni bir soluk, yeni bir heyecan, yeni bir ümit getirmesini temenni ediyor, zatı devletlerini hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun.