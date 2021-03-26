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Gümüşhane'de sabah büyük gürültüyle uyandı! Hayatının şokunu yaşadı

GÜMÜŞHANE'de bir evin arkasından kopan kaya kütleleri evin her iki katına da zarar verdi

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İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın hemen arkasındaki kaya kütleleri sabaha karşı büyük bir gürültüyle koparak evin içine girdi. Evde tek başına yaşayan Hanım Çakır’ın olay anında evin ön tarafındaki odada bulunması olası bir faciayı önleyerek can kaybının önüne geçerken iki katlı evin her iki katında bulunan odaların tamamı kaya kütleleriyle doldu.

Olayın ardından kullanılamaz hale gelen binada yetkililer tarafından inceleme ve hasar tespit çalışması yapıldı. Derin ve dik yamaçların bulunduğu Gümüşhane kent merkezinde insanların ev yapmak için kayaları kırmak zorunda kalması nedeniyle binaların arkalarında bulunan dik yamaçlar hemen hemen her bahar mevsiminde heyelana neden oluyor. Kış mevsiminde kayaların içinde bulunan suların donmasının ardından bahar mevsimiyle birlikte havaların ısınması sonucu çözülmeye başlamasıyla oynayan kütlelerin ve suya doyan toprağın hareket etmesiyle çok sayıda heyelan ve kaya düşmesi gerçekleşiyor.

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