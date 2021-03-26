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Kız kulesi'nin karşısındaki ağaçların kesilme görüntüleri ortaya çıktı

 ÜSKÜDAR'da biri kadın 4 kişinin Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları kesme görüntüleri ortaya çıktı. 

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Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, 9 gün önce gece saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesilmişti. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis  ekipleri, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalanmıştı. Şüphelilere, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"  ve "kamu malına zarar vermekten" toplam 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.

4 adet yetişmiş çınar ağacı dikilecek

Öte yandan kesilen 2 yetişkin ağacın yerine Üsküdar Belediye ekipleri tarafından yarın 4 adet yetişkin çınar ağacı dikimi yapacak.

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