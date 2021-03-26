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Van’da PKK tarafından tuzaklanmış 10 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında bugün Edremit İlçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Van-Hakkari karayolu üzerinde jandarma ekipleri önlem alıp, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Ardından da arazide arama tarama çalışması yapıldı.

Ele geçirilenler
Aramalarda, terör örgütüne ait 10 kilo C-4 patlayıcı, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

İmha edildi
Ele geçirilen C4 patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bir süre trafiğe kapatılan Hakkari-Van karayolu yeniden açıldı.

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