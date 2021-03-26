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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Facebook'ta işler tersine döndü! Zuckerberg'e Twitter şoku

Twitter, Facebook'taki, emoji ile etkileşim konusunda kullanıcılarının ne hissettiğini öğrenmek için anketler yapmaya başladı.

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Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg’in "Satın alamıyorsan kopyala" sözü doğrultusunda rakip uygulamalardaki özellikleri kopyalayan Facebook bu sefer kopyalanan taraf oldu. Daha önce bir türlü satın alamadığı SnapChat ve Çin merkezli TikTok'tan pek çok özelliği kendi platformlarına entegre eden Facebook, Twitter'ın radarına girdi.

Twitter, Facebook'un ikonik özelliğini mercek altına aldı. Mikro blog şirketinin özelliği kullanıcılara gönderdiği anket ile ortaya çıktı. Twitter tepkileri ölçmek amacı ile az sayıda kullanıcısına yeni özelliğinin ipuçlarını veren bir anket gönderdi.

Emoji tepkileri geliyor
Ankette beğenme, gülme, şaşırma, üzülme, sinirlenme gibi ikonlar yer aldı. Twitter'ın bu paylaşımı sonrası platformun Facebook'ta görmeye alışkın olduğumuz emoji tepkileri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Twitter'dan konu ile ilgili doğrulama veya yalanlama açıklaması yapılmadı.

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