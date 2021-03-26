DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan hükümete Perinçek tepkisi:

Demokrasi ve Atılım Partisi Seyhan 1. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete sert eleştirilerde bulundu

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Seyhan 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kürsüden tavsiyede bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Artık Merkez Bankası'na TÜİK'e, yargıya karışmayacağım deyip hatasını kabul etsin ve 'özür diliyorum' desin. İnanın ki ülke bir rahatlar." dedi.

'Meclis Başkanı, kalkmış Cumhurbaşkanı’na ‘Anayasa’yı biraz daha çiğne’ diyor'

TBMM Başkanı'nın görevinin Meclis'in onurunu korumak olduğunu ifade eden Ali Babacan, "Meclis Başkanı, kalkmış Cumhurbaşkanı’na ‘Anayasa’yı az çiğnedin, biraz daha çiğne’ diye akıl veriyor. Başkası adına utanıyoruz" dedi.

Ali Babacan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

Gazeteciler, siyasetçiler sokak ortasında şiddet görüyor. Çeteyle, mafyayla iş tutan bir çalışma içine girdiyseniz, bunu yapan ortaklarınız varsa tek bir kelime edemezsiniz. Yanlış ortak seçtiniz. Ne diyor üçüncü ortak Sayın Perinçek? 'Rotayı ben çiziyorum' diyor. Ne demişler? Kılavuzu karga olanın, artık...

Babacam'dan Erdoğan'a tavsiye

Kurun ve faizlerin düşmesini istiyor mu? Basit bir tavsiye. Çıksın desin ki 'Ben alanım ekonomi diyordum ama galiba yanlış yaptım. Bu yüzden de ülke zarar etti. Artık Merkez Bankası'na TÜİK'e, yargıya karışmayacağım deyip hatasını kabul etsin ve 'özür diliyorum' desin. İnanın ki ülke bir rahatlar. Günümüzde tarım alanında genetik araştırmalar gelişiyor. Patent çalışmaları var. Organik tarım çok önemli. Türkiye rahatlıkla bir organik tarım merkezi haline gelebilir. Bunun için iyi bir uygulama lazım.

Kapı kapı dolaşacağız

Her bölgenin iklimine uygun tarım çeşitliliğini geliştirmenin önünü açacağız. Bir başka ekonomik ve sosyal yara: Mevsimlik tarım işçileri. Yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Önce insan. Tarım meslek liselerini yeniden açacağız. Bu ülkenin yarınları için gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Kapı kapı dolaşacağız."