Kokain içtiği görüntülerle ifşa olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

AK Parti'li Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu, lüks bir arabanın içinde kokain içtiği görüntülerin sosyal medyada ifşa olmasının ardından gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara'da meydana gelen olayda Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks bir otomobil içerisinde kokain içtiği ve kumar oynadığı görüntüler dün akşam Twitter'a düştü ve ortalık bir anda yıkıldı. Taraflı tarafsız herkesin tepki gösterdiği görüntüler sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, lüks aracının içinde kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin paylaşımlar da yapıldı.

Kısa sürede gündem oldu

Araçtaki üçüncü kişinin o anları saniye saniye kameraya kaydetmesi ve bu videonun sosyal medyada paylaşılması kısa sürede gündem oldu.

Hamza Dağ'ın danışmanı iddiasına açıklama

Kürşat Ayvatoğlu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilmişti. Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan, Kürşat Ayvatoğlu'nun iddia edildiği gibi Hamza Dağ'ın danışmanı olmadığını açıkladı.

Hamza Dağ'dan iddialara yanıt

İddialara ilişkin Hamza Dağ bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dağ, şunları kaydetti; ''Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.''