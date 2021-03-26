BIST 1.367
DOLAR 8,02
EURO 9,48
ALTIN 445,62
HABER /  DÜNYA
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk aile ölümden döndü

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında, 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle evini ateşe verdi. Olayda, iki Türk ailenin kaldığı bina da kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında 4 kişilik Badur ve 3 nüfuslu Özgür ailesinin ikamet ettiği 3 katlı müstakil evde yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yan binada oturan 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile yaşadığı sorun nedeniye evi ateşe verdiği belirtildi.

Yangının kısa süredece Badur ve Özgür ailelerin kaldığı eve sıçradığı kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarırken, yangında iki kişinin yaralandığı ifade edildi. Yangının çıkmasına neden olan ve olay yerinden kaçan 88 yaşındaki ismi açıklanmayan ev sahibi Alman vatadanşının polis tarafından göz altına alındığını kaydedildi.

Damadı ile sorunları vardı

Evi yanan mağdurlardan gurbetçi Ercan Badur, yaşadığı olaydan son derece korktuklarını ifade ederek, “Akşam ailecek yemekten sonra televizyon bakıyorduk bir anda komşumuz zile bastı. Binada yangın var, evi hemen boşaltalım dedi. Binada ben eşim iki çocuğum, alt komşum eşi ve bir çocuğu, yan komşumuz ev sahibinin kızı ve eşi kalıyordu" ifadelerine yer verdi. 

Komşular uyarmasaydı yaşamıyorduk

"Duyduk ki ev sahibi 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile sorunları vardı" diyen Badur, "Damadına kızıp binayı ataşe vermiş. Panikle aşağı koştuk. Evin panjurları kapalıydı. Her taraf birden duman oldu. Ben evin giriş katındaki kapılardan birini açarak eşim ve iki çocuğumu dışarı çıkardım" ifadelerine yer vedrdi. Badur, itfaiyenin 7-8 dakika içeriside geldiğini kaydederek, "Daha sonra yangını söndürdü. Komşular uyanmasa belki şu an yaşamıyor olurduk” diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere yaptırım kararı nedeniyle Çin'i kınadı
İrfan Pullukçu'nun tutuklandığı olay! Tekirdağ’daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi
Sakarya'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
17 senedir karanlık bodrumda tutsaktı! Sadece çürümüş sebze verildi
Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi
Uyku kalitesini artırmanın yolları deliksiz bir uyku için 11 kural!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Muhalefet bu işleri bilmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih verdi: Sonbaharda olabilir
İşitme engelli gence işkence etmişti! 'Delikanlı' lakaplı Fırat ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının korkunç ölümü 'şeytan doldurur' dedik dinletemedik
Yorumlar