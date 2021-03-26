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İşitme engelli gence işkence etmişti! 'Delikanlı' lakaplı Fırat ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

 İZMİT’te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E,’yi darp edip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K. ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.M. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

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Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Fırat K. iş verme vaadiyle Aydın’da yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.’yi İzmit’e çağırdı. Fırat K., Engin E.’yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat K.’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı.

Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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