Samsun'da Covid-19 riskinin düşük olduğu tek yer mezarlıklar

TÜRKİYE'de bir süre önce başlayan kontrollü normalleşme süreci ardından vaka sayılarında artış gözlemlendi. Ülkenin en çok vaka görülen ili Samsun'da düşük riskli sayılabilecek tek yerin mezarlıklar olması dikkat çekti.

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Türkiye'nin en çok corona virüs vakası görülen ili Samsun'da düşük riskli sayılabilecek tek alan mezarlıklar oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Samsun 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.

İngiltere mutasyonunun hızla yayıldığı ilde, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı.

Şehirdeki Covid-19 riski düşük olan tek alanın mezarlıklar olması dikkat çekti.

Gezilebilecekler tek yer mezarlıklar

9 Mart tarihinde koronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında bazı noktalarda yeşil olan görmek mümkündü. Aradan geçen 17 günün ardından gelinen noktada, Samsun'da gezmek isteyenlerin gidebileceği düşük riskli tek yer mezarlıklar.