Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazayla ilgili önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Bölgeye değer katacak çok önemli bir proje. Projeyle ilgili yoğun çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları'na ilişkin, "Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi" diye ekledi.

Kanal kapandı zarar çok büyük

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.