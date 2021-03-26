BIST 1.389
DOLAR 8,02
EURO 9,47
ALTIN 445,59
HABER /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazayla ilgili önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Bölgeye değer katacak çok önemli bir proje. Projeyle ilgili yoğun çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını söyledi. 

Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları'na ilişkin,  "Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi" diye ekledi.

Kanal kapandı zarar çok büyük

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
"Merkez Bankası ara kararla faizlerde indirim yapacak" diyen İslam Memiş altın alımı için de uyardı
Adana'da 11 yaşındaki kızı öldürülen anne ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istiyor
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi
Türk genç Kuthan Çelebi Kanada'da 'Genç Uzay Girişimcileri' yarışmasında üçüncü oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı
Ticaret Bakanlığı'ndan Yunanistan ve Malezya ithal edilen suni derilerle ilgili karar
Ünlü firma duyurdu! Aşı yaptıranlara bedavaya verilecek
Karaciğer yağlanması neden olur obezite sebeplerinden biri!
Yüzde 25 yaşama şansı verildi! İzmir'de öldü öldü dirildi sonunda...
Yorumlar