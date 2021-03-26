Karaciğer yağlanması neden olur obezite sebeplerinden biri!

Karaciğer yağlanması, karaciğerde olması gerekenden fazla yağ hücrelerinin birikmesiyle ortaya çıkıyor. Karaciğer yağlanması ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında!

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Karaciğer yağlanması en çok yoğun alkol ve sigara kullanımı, yetersiz aktivite ve sağlıksız beslenme gibi nedenlere bağlı olarak gelişiyor. Zararlı alışkanlıklar karaciğerde yağlanma miktarını artırıyor ve bu da rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Toplumdaki artık her 4-5 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülmektedir.

Karaciğer yağlanması nedir?

Diğer adıyla hepatik steatoz olan karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde çok fazla yağ depolanması ve birikmesi durumudur. Normal şartlar altında karaciğerde az miktarda yağ bulunur, ancak fazlası çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Karaciğerin insan vücudundaki ikinci en büyük organdır. Yiyecek ve içeceklerden gelen besinlerin işlenmesine yardımcı olur ve kandaki zararlı maddeleri süzerek kanı temizler. Ancak karaciğerde çok fazla yağ bulunması, karaciğere zarar verebilecek ve yara dokusu oluşturabilecek şekilde karaciğer iltihabına neden olabilir. Daha ağır vakalarda, bu yara dokuları karaciğer yetmezliğine yol açabilir.

Karaciğer yağlanması, sebebine göre iki genel türe ayrılır. Çok fazla alkol tüketen bir kişide karaciğer yağlanması geliştiğinde, alkole bağlı karaciğer yağlanması hastalığı (AFLD) olarak bilinir. Alkol kullanmayan ya da çok az alkol kullanan bireylerde gelişen karaciğer yağlanması ise alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NAFLD) olarak bilinir.

Karaciğer yağlanması belirtileri

Karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer hastalığı oluşan nadir vakalarda ciltte çeşitli belirtiler görülebilir. Kaşıntı ve kaşıntıya bağlı olarak gelişen kızarıklıklar meydana gelebilir.

Yine pullanma da karaciğer yağlanması ve sirozun ciltteki bazı belirtilerinden biridir. Bu tarz sorunlar yaşayan kişilerin en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna gitmeleri tavsiye edilmektedir. Bunlar haricinde sirozun belirtileri arasında:

- İştah kaybı,

- Kilo kaybı,

- Halsizlik,

- Yorgunluk,

- Burun kanaması,

- Sarı cilt ve gözler,

- Cildin altında görünen ağ benzeri damar grupları,

- Karın ağrısı,

- Karın şişmesi,

- Bacaklarda şişme,

- Erkeklerde meme büyümesi,

- Kafa karışıklığı bulunur.

Karaciğer yağlanması tedavisi nasıl olur?

Günümüzde karaciğer yağlanması hastalığını tedavi etmek için herhangi bir ilaç bulunmamaktadır. Ancak birçok vakada, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler karaciğer yağlanmasını tersine çevirebilir.

Buna göre karaciğer yağlanmasının türüne göre doktor tarafından alkol kullanımının sınırlanması, kilo vermek için adım atılması ve beslenme tarzında değişiklik yapılması önerilebilir. Aşırı kalori içermeyen, doymuş ve trans yağların düşük olduğu besin açısından zengin bir diyet ile beslenilmesi gereklidir. Haftanın en az dört günü, günde 30 dakika egzersiz yapılması tavsiye edilir. Siroz hastalığı, karaciğer yetmezliğine yol açtıysa bir karaciğer nakli gerekli olabilir.