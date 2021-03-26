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D vitamini eksikliği belirtileri neler halsizlik ve vücut ağrısı varsa...

Açık tenlilerde, kapalı ortamda çalışan kişilerde daha sık görülen D vitamini eksikliği halsizlik ve vücut ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. D vitamini eksikliğiyle ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler haberimizde.

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Sürekli kendinizi yorgun hissetmenizin, eklem ağrılarınızın sebebi vücudunuzdaki D vitamini eksikliği olabilir. Özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla kalmak, güneşten yeteri kadar faydalanamama nedeniyle D vitamini eksikliğinde artış görülebiliyor. Peki D vitamini eksikliği olanlar ne yapmalı? Nasıl beslenmeli? İşte yanıtı...

D vitamini nedir?

Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok mühimdir. Bunun esas nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle vücutta D vitamini üretilir.

Cildinizin ürettiği D vitamini miktarı; günün saatine, mevsime, cilt pigmentasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yaşanılan yere, yaşam tarzına bağlı olarak, D vitamin üretiminde azalma olabilir ya da tamamen yok olabilir. Güneş kremi önlemli olsa bile D vitamini üretimini azaltabilir.

D vitamini eksikliği kimlerde görülür?

- Açık tenli kişiler                                                                                                    - Kapalı ortamda çalışan kişiler
- Yaşlılar
- Beslenme bozukluğu olanlar
- Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlar
- Kapalı giysi giyenler
- Gebe ve emziren kadınlar
- Böbrek hastalığı olan kişiler
- Karaciğer hastalığı olanlar

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği, pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir. Gündelik hayatta, kapalı ortamlarda çalışma, açık hava aktivitelerinden uzak olma ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak D vitamini eksikliğinde artış gözlemlenebilir. D vitamini eksikliğinde;  vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir.

D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Güneşin az bulunduğu aylarda ya da bölgelerde D vitamini eksikliği yaşamamak için beslenme ve diyet düzenine D vitamini içeren besinleri eklemek gerekmektedir. D vitamini nelerde var sorusuna yanıt olarak aşağıdaki besinler sıralanabilir:
- Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri (somon, uskumru, ton balığı, sardalye)
- Süt ve süt ürünleri
- Yumurta
- Portakal suyu gibi doğal meyve suları
- Tavuk ciğeri
- Balık yağı
- Tahıl ürünleri
- Yonca
- Isırgan otu
- Maydanoz

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