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Kutup soğukları ABD'nin Teksas eyaletini felç etti ölü sayısı 111'e çıktı

Anadolu Ajansı

Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde, olumsuz hava koşulları ve elektrik kesintileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi.

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Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor.

Associated Press, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teksas'taki can kayıplarının önemli bir kısmının "hipotermi" kaynaklı, bir kısmının ise yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Şiddetli fırtınalar nedeniyle eyalette bir süre yaklaşık 4 milyon haneye elektrik ve içme suyu hizmeti verilmediğine dikkat çekilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

11 Şubat’tan bu yana ABD’nin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren olumsuz hava koşulları Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde de etkili olarak can kayıplarına yol açtı.

Teksas'taki yerel kaynaklarda çıkan haberlerde, eyaletti etkisi altına alan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı iddia edilmişti.

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