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Kübra Par, Abdülkadir Selvi ile fena dalga geçti! Bir yıldır hükümeti değiştiremedi

Abdülkadir Selvi'nin dünki "Yeni Kabine bugün açıklanıyor" yazısı olay oldu. Habertürk yazarı Kübra Par "Abdülkadir Selvi, son bir yılda kabinenin değişeceğini iddia eden pek çok yazı yazdı. Hiçbirinde değişmedi" dedi. Selvi'nin Kabine yazılarının dalga konusu olduğunu belirtip dalgasını geçti.

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AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de yapacağı değişikliğe çevrildi. Ankara kulislerinde bakan toto oynanmaya devam ediliyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise, Kabine'nin dün değişeceğini iddia eden bir yazı yazmıştı. Dün Kabine'de bir değişiklik olmazken, Habertürk yazarı Kübra Par, Abdülkadir Selvi ile çok fena dalgasını geçti. İşte Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü:

Abdülkadir Selvi’nin durumuna uygun bir fıkra var mı?

Ankara’nın sıkı kulis yazarlarından sevgili Abdülkadir Selvi, son bir yılda kabinenin değişeceğini iddia eden pek çok yazı yazdı. Hiçbirinde değişmedi. Hatta bu yazıları hafiften dalga konusu oldu. 

Şimdi herkes kabinenin değişeceğinden emin. O da dünkü yazısında “Erdoğan’ın kabineyi bugün açıklaması bekleniyor” demiş. Şu yazıyı yazdığım akşam saatlerinde hâlâ bir değişiklik yok.

Bu sefer de açıklanmazsa ben artık bu işten kendisini sorumlu tutacağım. Yazmasın bir süre, belki o zaman değişir...

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