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Antalya'da çiriş otu toplamaya gittiği dağda donarak hayatını kaybetti

ANTALYA'da Toros Dağlarının Oluklu bölgesine çiriş otu toplamak için giden Mehmet Atılgan (48), ölü bulundu. Atılgan'ın donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kumluca'da oturan Mehmet Atılgan, çarşamba günü Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalındaki Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya gitti. Mehmet Atılgan akşam eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

Dün Oluklu mevkiinde arama yapan jandarma ekipleri, öğleden sonra Mehmet Atılgan'ın cenazesine ulaştı. Soğuktan donduğu değerlendirilen Mehmet Atılgan'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Geçim kaynağıymış
Bekar olduğu kaydedilen Atılgan'ın, ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, çiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği kaydedildi.

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