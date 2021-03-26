Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Mart'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 200'den fazla olduğunu açıklamıştı. Bakanlık tarafından, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.
Bakanlığın paylaşımı: