BIST 1.404
DOLAR 7,99
EURO 9,42
ALTIN 443,40
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Mart'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 200'den fazla olduğunu açıklamıştı. Bakanlık tarafından, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Şehirlerarası otobüste muavin maske uyarısı yaptı yolcu boğazına yapıştı
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor
Dünya 1 saatliğine kararacak! 27 Mart'ta gerçekleşecek
Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK 12 idari personel alacak
Japonya'da eşinin cansız bedenini evde saklayan kadın böyle savundu
Savcı Özlem Salkım'ı kim vurdu? 4 kamu görevlisi gözaltında
Makineden ses gelmeye başladı! Kapağı açınca aile şok oldu
Bartın'da işçi servisi devrildi! 11 yaralı var
Ankara'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı
Yorumlar 1 yorum