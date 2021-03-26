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Japonya'da eşinin cansız bedenini evde saklayan kadın böyle savundu

İhlas Haber Ajansı

JAPONYA'da ölen eşini evde sakladığı şüphesi ile tutuklanan kadın, polisteki ifadesinde tabuta sığmayacağını düşündüğü için cansız bedeni oturma odasına terk ettiğini söyledi.

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Japonya'nın Aichi eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 63 yaşında adı açıklanmayan bir kadın, hayatını kaybeden eşinin cansız bedenini evde sakladığı şüphesi ile tutuklandı.

Polisteki ifadesinde eşini bir sabah ölü olarak bulduğunu söyleyen kadın, cansız bedeni evin oturma odasına terk ettiğini itiraf etti. Kadın, cansız bedeni tabuta sığmayacağını düşündüğü için oturma odasında bıraktığını belirtti.

Çiftin kızlarının evi ziyaret etmesi ile ortaya çıkan olayın ardından yapılan incelemede, hayatı kaybeden adamda yaralanma izine rastlanmadı.

Yapılan ön incelemeye göre şahsın 27 Şubat-23 Mart arasında hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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