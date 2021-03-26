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Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Cami duvarına Yunanistan bayrağı ve haç çizildi

GÜNEY KIBRIS'ta camilere yönelik saldırılar yeniden hortladı. Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı ve haç sembolleri çizildi.

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Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz yıl birçok camiye provokasyon saldırıları düzenlenmiş, Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı ifadeler yazılmıştı. Söz konusu saldırının ardından Larnaka'da yer alan Tuzlu Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asılmıştı. Ülkede camilere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200. yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İsyan tarihini de yazdılar
Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türk'e ölüm" sloganları attı. Görüntülerde ayrıca Yunanların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlattığı isyanın tarihi olan 1821 rakamlarının da yer alması dikkat çekti. Grup, Piskobu Camii’nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç da çizerek, "Bütün Türklere ölüm, 1821" yazdı.

Rum siyasetçiden tepki
Rum siyasetçi Eleni Theocharous, "Bunu yapanlar Rum olamaz" diyerek zanlılara tepki gösterdi. Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medyada yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın" denildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tepki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınayarak, "Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz, bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provokasyonlarının gündeme geldiğini belirtti.

27-29 Nisan'da Cenevre’de yapılacak gayriresmi 5+BM toplantısına da sayılı günler kalırken Rum provokasyonlarının yeniden yoğunluk kazandığına dikkati çeken Tatar, GKRY'de bulunan camiler, dini ve kutsal yerlerin saldırıya uğradığını, dün de Yunan ayaklanmasının 200'üncü yıl dönümünde Limasol’da bulunan caminin duvarına "Bütün Türkler ölün" şeklinde ırkçı ve faşist sloganların yazıldığını aktardı.

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