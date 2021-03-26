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Japonya’da Kovid-19'un etkisiyle bir yılda 1200'den fazla işletme iflas etti

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1200'den fazla işletme iflas etti.

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Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, Teikoku Databank Şubat 2020’den beri iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

Buna göre ülke genelinde iflas eden 1200'den fazla işletme arasında ilk sırada 195 firmayla yeme içme sektörü bulunuyor. 

Son bir yılda 104 inşaat firması, 84 turizm konaklama firması battı.

İflas eden firmaların 287'si başkent Tokyo'da, 113'ü Osaka'da ve 69'u Kanagawa eyaletinde hizmet veriyordu.

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