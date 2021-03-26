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Fatih Terim'den 2 maçlık cezaya ilginç tepki

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 2 maç ceza alan Fatih Terim, sosyal medyadaki profil fotoğrafını adalet terazisi yaptı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçlık men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan aldığı cezaya gönderme yaptı. Terim, Twitter profil fotoğrafını değiştirip, adalet terazisi yaparak, 2 maçlık men cezasına tepki gösterdi.


Fatih Terim, Çaykur Rizespor müsabakasında hakaretten dolayı PFDK’ya sevk edilirken, yardımcı antrenörü Ümit Davala ile birlikte 2 maçlık ceza almıştı.

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