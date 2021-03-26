BIST 1.394
DOLAR 7,95
EURO 9,40
ALTIN 441,83
HABER /  SAĞLIK
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Bomba kulis: Hükümet Ramazan'da 'tam kapanmaya' gidecek

Koronavirüs vaka sayıları zirve yaptı. Bilim insanları vaka artışını durdurmanın yolunun 14 günlük tam kapanmadan geçtiğini sık sık dile getirmeye başladı. Ankara'da kulislerde konuşulan bilgilere göre, hükümet Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidecek.

Abone ol

Koronavirüsle mücadelede günlük kablo giderek ağırlaşıyor. 30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ve mutant virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağının sıklaştırılması sık sık gündeme geliyor. Tolga Şardan, Ramazan'da "tam kapanmaya" doğru! başlığıyla yayımlanan yazısında Ankara'da kulislerde konuşulan bilgileri aktardı. "Hükümet Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidecek" diyen Şardan, "Yani ülkede tamamıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sürenin iki ya da üç hafta sürmesinin öngörüldüğü belirtiliyor." dedi.

Tolga Şardan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"İki ya da üç hafta sürmesinin öngörüldüğü belirtiliyor"

Ramazan'da kapanmaya doğru... Gelelim başlıktaki cümlenin açılımına… Malum, 13 Nisan'da Ramazan ayı başlıyor.

Ankara'da kulislerde konuşulan bilgilere göre, hükümet Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidecek.

Yani ülkede tamamıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sürenin iki ya da üç hafta sürmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.

Ülkedeki ekonomik göstergelerin iyi olmaması, özellikle günlük yevmiye ile çalışanların pandemide ekonomik zorluk yaşaması ve pek çok çalışanın işsiz kalması nedeniyle hükümetin zorunlu olarak normal yaşama dönüşle birlikte "dört renkli haritada"ki vaka durumun her geçen hafta kötüye gitmesinin tam kapanma gerekçesi olacağı ifade ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor! Kafe ve restoranlar kapatılıyor işte o iller Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dehşete düşüren olay! Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını kızı idam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni MKYK üyelerine ilk talimatı verdi
Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün acı günü
Dikkat çeken Abdullah Öcalan gelişmesi! Telefonla görüştüler
Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan karar çıktı milyonları ilgilendiriyor
Biden-Miçotakis görüşmesi: 'Başkan, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi'
İzmir’de sokak ortasında çelik kasa bulundu
Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu
Beylikdüzü D100 Karayolu'nda trafik kazası: Otomobilden fırlayan 1'i kadın 2 kişi yaralı
Bilecik Belediyesi'nin İstanbul Sözleşmesi pankartıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Yorumlar