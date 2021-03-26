Bomba kulis: Hükümet Ramazan'da 'tam kapanmaya' gidecek

Koronavirüs vaka sayıları zirve yaptı. Bilim insanları vaka artışını durdurmanın yolunun 14 günlük tam kapanmadan geçtiğini sık sık dile getirmeye başladı. Ankara'da kulislerde konuşulan bilgilere göre, hükümet Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidecek.

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Koronavirüsle mücadelede günlük kablo giderek ağırlaşıyor. 30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ve mutant virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağının sıklaştırılması sık sık gündeme geliyor. Tolga Şardan, Ramazan'da "tam kapanmaya" doğru! başlığıyla yayımlanan yazısında Ankara'da kulislerde konuşulan bilgileri aktardı. "Hükümet Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidecek" diyen Şardan, "Yani ülkede tamamıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sürenin iki ya da üç hafta sürmesinin öngörüldüğü belirtiliyor." dedi.

Tolga Şardan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"İki ya da üç hafta sürmesinin öngörüldüğü belirtiliyor"

Ramazan'da kapanmaya doğru... Gelelim başlıktaki cümlenin açılımına… Malum, 13 Nisan'da Ramazan ayı başlıyor.

Ankara'da kulislerde konuşulan bilgilere göre, hükümet Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidecek.

Yani ülkede tamamıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sürenin iki ya da üç hafta sürmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.

Ülkedeki ekonomik göstergelerin iyi olmaması, özellikle günlük yevmiye ile çalışanların pandemide ekonomik zorluk yaşaması ve pek çok çalışanın işsiz kalması nedeniyle hükümetin zorunlu olarak normal yaşama dönüşle birlikte "dört renkli haritada"ki vaka durumun her geçen hafta kötüye gitmesinin tam kapanma gerekçesi olacağı ifade ediliyor.