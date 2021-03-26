İran'da kadınlar bu mesleğe de el attı

İRAN'da taksi şoförlüğü yapan kadın sayısı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 5 bin kadın ticari taksi şoförlüğü yapıyor.

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İran'da yaklaşık 5 bin kadın, ticari taksi şoförlüğü yapıyor İran Taksi Şoförleri Birliği Başkanı Murtaza Zamini, ülke genelinde 4 bin 830 kadın ticari taksi şoförünün bulunduğunu söyledi.

Bu alanda çalışmak isteyenlere kolaylık sağlanıyor

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Zamini, "İran'da 4 bin 830 kadın ticari taksi şoförü bulunuyor. Bunlardan 2 bin 900'ü başkent Tahran'da direksiyon sallıyor. Bu alanda çalışmayı arzu eden kadınlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz." dedi.

Ülke genelinde 318 bin ticari taksinin bulunduğunu dile getiren Zamini, bu araçlardan 76 bininin Tahran'da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Yolcu ayırt etmiyorlar

İran'da ticari taksilerde direksiyon başındaki kadın şoförler, bazı duraklarda sadece kadınlara ve ailelere hizmet verirken genelde yolcu ayırt etmiyorlar.