Ali Koç yönetimine teknik direktör dayanmıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç göreve geldiğinden bu yana sezona başladığı teknik direktörle ligin sonunu getiremedi. En son Erol Bulut'un görevine son veren Fenerbahçe, Koç döneminde 5. kez hoca değişikliğine gitti.

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un göreve geldiğinden bu yana teknik direktör konusunda yüzü gülmedi. Başkanlığa geldiği ilk sezonuna Cocu ile başlayan ardından Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile sezonu bitiren Fenerbahçe, geçen sezonu Ersun Yanal ve Tahir Karapınar'la sonlandırmıştı. Bu sezona başlayan Erol Bulut ise 32.hafta öncesi görevden ayrıldı.

Aziz Yıldırım tam tersini yapıyordu

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ise son yıllarında sezon içinde teknik direktör değişimine sıcak bakmıyordu. Aziz Yıldırım, 2017/18 sezonunu Aykut Kocaman, 2016/17 sezonunu Advocaat, 2015/16 sezonunu Vitor Pereira (sonraki sezon başı ayrıldı), 2014/15 sezonunu İsmail Kartal, 2013/14 sezonunu Ersun Yanal, 2010/2013 arasını Aykut Kocaman ile tamamlamıştı. Fenerbahçe 2009/10 sezonunda Daum, 2008/09 Aragones, 2006/08 arasında Zico, 2003/06 arasını yine Daum ile bitirmişti. 2002/03 sezonunda ise yıl içinde teknik adam değişmişti