Melih Gökçek, Yerel Yönetimler Bakanı mı olacak?
Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, 'Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın kurulacağını ve başına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen AK Parti'li Melih Gökçek'in getireceği iddiasını gündeme getirdi.Abone ol
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Uğuroğlu, kulislere yansıyan önemli bir iddiayı gündeme getirdi. AK Parti milletvekillerinin kabine değişikliği konusunda “Erdoğan CHP’li belediyelerin oy kazanmalarını engellemek için Gökçek’i bakan yapacak” dediğini aktaran Uğuroğlu söz konusu paylaşımda, “Melih Gökçek’in yerel yönetimler bakanı olacak” dedi.
Orhan Uğuroğlu’nun söz konusu paylaşımı şöyle: