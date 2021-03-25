Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

Emre Belözoğlu sahaya iniyor

Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe ile sezon başında anlaşan Erol Bulut, geride kalan dönemde özellikle deplasmanda kulüp tarihine geçen bir performans gösterdi ama genelde başarılı olamadı ve takımdan ayrıldı.

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi. Avrupa kupalarında yer almayan Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda sadece bir kez yenilirken 15 maçta 36 puan toplayıp 2,40 ortalama ile dış sahada kulüp tarihinin en başarılı ortalamalarından birine imza atmıştı. İç sahada ise 6 kez mağlup oldu ve lig tarihinde ilk kez bir sezonda evinde 6 yenilgi görmüş oldu. Erol Bulut, bu alanda kötü bir rekora imza atarken yine 62 yıllık Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 iç saha maçında yenilgi almıştı.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı. Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan evinde 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş sahasında 4-3 kaybedip deplasmanda 1-1 berabere kaldı.