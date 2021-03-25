TikTok'ta görünce inanamadı! Şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı

ÇİN'de yaşayan 2 kadın, TikTok'a karşılaşınca hayatları değişti. Birbirlerine çok benzeyen iki kadının kardeş oldukları ortaya çıktı.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta yolları kesişen iki Çinli kadın, rastgele karşılaşmalarıyla ailelerinin derin sırlarını ortaya çıkardı. Cheng Keke ve Zhang Li, birbirlerine ne kadar benzediklerini görünce şaşkına döndüler ve 30 yaşındaki kadınların çok geçmeden kardeş oldukları anlaşıldı. Aynı kan grubuna sahip olan iki kadının sol kaşlarının üzerinde ben olması kardeş olma ihtimalini güçlendirdi. İki kadının Çin'in Goghyi eyaletinde bulunan yetiştirme yurdundan evlat edinildiği ortaya çıktı.



Ailelerin yaşananları itiraf etmesiyle kardeşler şaşkına döndü. İlginç olay sonrası konuşan Cheng, "İlk video görüşmemizi yaptığımızda, sanki kendi kendime konuşuyor gibiydim bu aynaya bakmak gibi bir şeydi'' dedi. Cheng, geçen ay ilk kez Zhang ile tanışmak için 48 kilometre yol kat etti ve birbirlerini yüz yüze gördükten sonra artık ikiz kardeş olduklarına ikna oldular. Her ikisi de evli ve çocuklu Cheng ve Zhang, şimdi şüphelerinin doğru olup olmadığını belirlemek için bir DNA testi yaptırmayı planlıyor.