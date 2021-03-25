BIST 1.403
DOLAR 7,94
EURO 9,42
ALTIN 444,47
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Denizli'de maden ocağında göçük! 1 işçi yaralandı

DENİZLİ’de maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi arkadaşları tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Eşenler Mahallesinde krom madeni ocağında sabah saatlerinde çalışma yapıldığı sırada göçük oluştu. Göçük altında kalan 39 yaşındaki Ramazan Karauzun arkadaşları tarafından kurtarıldı. 

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Karauzun, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Karauzun’un sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li eski yönetici tecavüz suçundan hakim karşısına çıktı
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi gerçekleştirildi
İzmir'de ilan verip 200 bin lira dolandırdılar! Ekibin lideri bakın kim çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı ve 22 ilde yeni yasak...
Uruguay'da kaza yapan helikopterdeki Kovid-19 aşıları ziyan oldu
Karabük'te 5 gündür kayıptı! Azerbaycanlı öğrenci bakın nerede bulundu
Adaların Atları Platformu Heybeliada'daki at ahırının yıkımını engelledi
Son dakika Mill Savunma Bakanı Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
Adıyaman'da fotoğraf sanatçısının kaldırımda cansız bedenine rastlandı
Reuters'tan kapsamlı analiz! Erdoğan Joe Biden'ı zorlayacak
Yorumlar