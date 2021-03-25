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Adıyaman'da fotoğraf sanatçısının kaldırımda cansız bedenine rastlandı

ADIYAMAN'da fotoğraf sanatçısı olan 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz (55), kaldırım üzerinde cansız halde bulundu. Ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

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Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Yılmaz olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi ile netlik kazanacak.

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