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Adıyaman'da 59 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN'da pozitif vakaların artması ile birlikte 59 evde daha karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 59 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. 

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 59 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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