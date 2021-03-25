Reuters'tan kapsamlı analiz! Erdoğan Joe Biden'ı zorlayacak

İngiliz haber ajansı Reuters'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayımlandı. Makalede, Erdoğan'ın "Önce Türkiye" yaklaşımı içinde olduğu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığı belirtilerek, "Bu durum Biden'ı zorlayacak" denildi.

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Uluslararası kamuoyu ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken Reuters haber ajansı iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayınladı.

Reuters muhabirleri Orhan Coşkun ve Hümeyra Pamuk imzalı haberde, “Önce Türkiye: Erdoğan’ın güç baskısı, Biden’ı zorlayacak” başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden’ın Erdoğan’la Ankara’da buluşarak, “Biz Suriye’ye operasyonu destekliyoruz” dediği hatırlatıldı.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra Türkiye’ye gelen Biden’ın bombalanan TBMM’yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar’da hamlelerde bulunduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’dan önce koltukta olan Donald Trump ile yakın ilişkisi olduğunu yazan Reuters’a konuşan bir diplomat, “Erdoğan, güçlü liderlerin dünyayı yönettiği bir kulüp vizyonu vardı” yorumunu yaptı.

"Doğu Akdeniz’de Avrupalı komşularını zorladı"

Bu vizyonu Trump’ın da düşündüğünü aktaran Reuters, Biden’ın bu düşünce yapısına karşı olduğunu yazdı. Biden’ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, “2016 yılından beri Türkiye lideri Libya’daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya’dan silah aldı, Doğu Akdeniz’de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu” hatırlatmasını yaptı.

Öte yandan Erdoğan’ın ansızın İstanbul Sözleşmesi’nden çıktığını hatırlatan Reuters, bu adımın ABD ve AB müttefiklerinin tepkisini çektiğini yazdı. Reuters, buna karşılık Türkiye’nin Batı ülkeleriyle arasını iyi tutmaya çalıştığını ve bu konuda açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Şu an kendi partilerini kurarak Erdoğan’a muhalif olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın geçmişte Erdoğan hükümetlerinde bakanlık yaptığını yazan Reuters’a konuşan Davutoğlu, “2016’dan önce fikirler ortaya çıkıyordu ve daha sonra son alınan kararı başbakan ya da cumhurbaşkanına sunuyorduk” dedi. Babacan ve Davutoğlu, Erdoğan’ın artık çok daha dar bir danışman kadrosuyla fikir alışverişi yaptığını söyledi.

Erdoğan'ın A takımı

Reuters, Erdoğan’ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’la görüştüğünü yazarken ismini açıklamadan Reuters’a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan güvenlik yetkilisi, “Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan’ın A-Takımı olarak çalışıyor” dedi.

"Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldı"

Erdoğan’a yakın bir kaynağın, Erdoğan’ın yaklaşımının “Önce Türkiye” olduğunu ve ABD ya da Rusya’nın kuralları koyduğu ve Türkiye’nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.

Öte yandan Reuters, geçen haftalarda Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e “katil” demesini Erdoğan’ın sert bir dille eleştirdiğini yazarken, “Biden görevi aldıktan iki ay sonra halen Türkiye Cumhurbaşkanı’nı aramadı” hatırlatmasını yaptı.