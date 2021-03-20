ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken 3 kez yere düşmüştü! Sebebi bakın neymiş

ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa bindiği sırada merdivenlerde 3 kez düşmesine ilişkin konuşan Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, faturayı hava durumuna kesti.Abone ol
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'ne gitmek için uçağa binen Biden, merdivenleri çıktığı sırada art arda 3 kez düştü. Biden'ın düşüşü sosyal medya oldukça konuşuldu.
Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.
"Azizliğine uğradı"
Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum" dedi.