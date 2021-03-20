BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti. 

19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

AKM'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası süren Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) incelemelerinin ardından Taksim Meydanı'ndan yürüyerek cami inşaatına geçti.

49