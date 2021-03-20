BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  DÜNYA

'Vücudun kum saati gibi olacak' denilmişti! Oturamaz hale geldi

Doğum sonrası düz bir karına sahip olmak isteyen 52 yaşındaki kadın, geçirdiği ameliyatlar sonra oturamaz hale geldi.

Abone ol

ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Andria Stamatis, Mart 2015'te göğüs germe, üst göz kapağı kaldırma ve karın germe için 20 bin dolar harcadı. Ancak karın germe ameliyatından memnun kalmadı. Dört kez bunun için ameliyat masasına yatan kadının karnı artık dikey dikiş izleri ve daha da şişkin bir karından oluşuyordu.

Andria Stamatis yaşadığı zorlu süreci "Cerrahlar tarafından katledildim. Bunun birden çok kez olduğuna inanamıyorum. İlk ameliyat sonrası tekrar o masaya yatmamalıydım. Hayatım tamamen mahvoldu. Oturamıyorum çünkü kaslarım artık çok zayıf birçok kez zedelendi. Yürüdüğümde büyük bir bowling topu taşıyor gibiyim. Karın içimde uyuşma var ve hamile görünüyorum. Keşke bu yolculuğa hiç başlamasaydım. Hamile görünümlü karnımı korumalıydım çünkü en azından sağlıklıydım. Bir daha asla bikini giyemem. Ne düşündüğümü bilmiyorum bana bir kum saati figürüm olacağı söylendi ama bu tam tersi." sözleriyle anlattı. 

abd
ÖNCEKİ HABERLER
HDP’den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
Aydın'da koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
Çöpte buldu 'çalışıyor mu?' diye merak etti! İmdadına polis yetişti
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kilis'te roket düşen alana karanfil bıraktı
Berat Albayrak geri mi dönüyor? BBC'deki ilginç kabine değişikliği kulisi
HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Elibüyük’ten ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklaması
Ceylan Ahmet Tatlı ile evlenip İbrahim Tatlıses'e gelin olmuştu! Ceylan'ın 2. eşi
İzmir'de mesajları görünce dehşet saçtı 3 kişiyi öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı yendi ligin altı iyice karıştı
Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç kız vefat etti
Yorumlar