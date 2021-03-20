'Vücudun kum saati gibi olacak' denilmişti! Oturamaz hale geldi

Doğum sonrası düz bir karına sahip olmak isteyen 52 yaşındaki kadın, geçirdiği ameliyatlar sonra oturamaz hale geldi.

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ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Andria Stamatis, Mart 2015'te göğüs germe, üst göz kapağı kaldırma ve karın germe için 20 bin dolar harcadı. Ancak karın germe ameliyatından memnun kalmadı. Dört kez bunun için ameliyat masasına yatan kadının karnı artık dikey dikiş izleri ve daha da şişkin bir karından oluşuyordu.



Andria Stamatis yaşadığı zorlu süreci "Cerrahlar tarafından katledildim. Bunun birden çok kez olduğuna inanamıyorum. İlk ameliyat sonrası tekrar o masaya yatmamalıydım. Hayatım tamamen mahvoldu. Oturamıyorum çünkü kaslarım artık çok zayıf birçok kez zedelendi. Yürüdüğümde büyük bir bowling topu taşıyor gibiyim. Karın içimde uyuşma var ve hamile görünüyorum. Keşke bu yolculuğa hiç başlamasaydım. Hamile görünümlü karnımı korumalıydım çünkü en azından sağlıklıydım. Bir daha asla bikini giyemem. Ne düşündüğümü bilmiyorum bana bir kum saati figürüm olacağı söylendi ama bu tam tersi." sözleriyle anlattı.