Berat Albayrak geri mi dönüyor? BBC'deki ilginç kabine değişikliği kulisi

Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıyla birlikte Berat Albayrak'ın ismi twitter listesine girdi. BBC Türkçe'den gelen Berat Albayrak ve kabine değişikliği kulisi çok konuşulacak.

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AK Parti'nin 24 Mart'ta gerçekleştireceği 7. Olağan Kongre için geri sayım devam ederken partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yöneticilerin yanı sıra, kabinede de kısmi değişikliğe gidileceği beklentisi nedeniyle kulisler hareketli. BBC Türkçe de muhtemel kabine değişimi ve Berat Albayrak'ın döneceğine dair ilginç bir kulis haber paylaştı. BBC Türkçe'deki haberin önemli kısımları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu mesaisinin önemli bölümünü kabine ve parti yönetimini şekillendirmek için ayırdığı kulislerde yansıyan bilgilerden. Erdoğan'ın, AK Parti'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısını değiştireceği, kabinede kapsamlı değişime gidebileceği, bazı bakanların parti yönetime kaydırılabileceği, buna karşın kabinede ise siyasetçi kökenli isimlere daha fazla yer verileceği konuşuluyor.

Kongre öncesi kabine değişikliği

Kongre öncesi asıl merak edilen 2018'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden bu yana, Berat Albayrak'ın istifası ve Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinesini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesi veya sonrasında bir kabine değişikliğine gidip gitmeyeceği. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok büyükşehir belediyesinin kaybedildiği 2019 yerel seçimlerinden sonra seçmenin verdiği mesajı aldığını ve "değişime gidecekleri" mesajını vermişti. Ancak seçimden hemen sonra böyle bir değişime gitmenin kırgınlıkları artıracağı hesap edilerek değişim, kongre sürecine ertelenmişti.

AK Parti kulislerinde bu nedenle değişimin parti yönetimiyle sınırlı kalmayacağı belirtilerek kabinede de kısmi değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Çarşamba günü kabine değişebilir

Erdoğan'ın hafta sonu mesaisinin önemli bölümünü kabine ve parti yönetimini şekillendirmek için ayırdığı ve randevularını da büyük ölçüde bu nedenle iptal ettiği belirtiliyor. Erdoğan'ın değiştireceği bazı bakanları MKYK'ya alma yoluna gidebileceği, bu nedenle de kabine değişikliğinin çarşamba günü yapılacak kongreden hemen önce yapabileceği belirtiliyor.



Teknokrat bakanlar gidiyor mu?

İlk cumhurbaşkanlığı kabinesini alanında uzman, bir anlamda "teknokrat" isimlerden seçen Erdoğan'ın, yeni kabinede siyasetçi kökenli isim ağırlığının artacağı beklentisi yüksek. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabineye giren milletvekilinin TBMM üyeliği sona eriyor.

Erdoğan daha önce 5 milletvekili istifa ettirip kabinede görevlendirildiği için, yeni kabineye parlamentodan alacağı isimlerin son derece sınırlı olacağı, bazı eski milletvekillerinden ya da halen parti yöneticisi olan bazı isimlerin kabineye girebileceği belirtiliyor.

Ömer Çelik ve Binali Yıldırım

Yeni kabineye girebilecek isimler arasında halen parti sözcüsü olan Ömer Çelik'in de adı geçiyor. Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Meclis grup başkanlığı için konuşuluyor.

Yıldırım'ın grup başkanı olması durumunda ise Naci Bostancı'nın kabineye kaydırılabileceği yorumu yapılıyor.

Berat Albayrak dönüyor mu?

Kasım ayında Instagram üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını duyuran Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın parti veya kabinede yer alıp almayacağı da merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde muhalefetin özellikle Merkez Bankası döviz rezervindeki erime üzerinden hedef aldığı Albayrak'a sahip çıkmış ve muhalefete de "Damat kadar taş düşsün başınıza" sözleriyle tepki göstermişti. Erdoğan'ın özellikle Enerji Bakanlığı döneminden övgüyle söz etmesi nedeniyle Albayrak'ın yeniden kabineye dönebileceği yorumlarına neden olmuştu.

Naci Ağbal'ın gidişi Berat Albayrak'ın dönüş vizesi mi? Parti içinde bir grup "Bitti o iş" diyerek bu olasılığa şans tanımazken parti yönetimine, cumhurbaşkanı yardımcılığı veya Enerji Bakanlığı'na getirilebileceği iddiasını seslendirenler de var. Şimdi merak edilen, istifasında etkisi olduğu iddia edilen Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınmasıyla Albayrak'a dönüş vizesi çıkıp çıkmayacağı.

Bakanlıklar bölünebilir

Yeni hükümet sisteminde Çalışma ile Aile Bakanlığı, Hazine ile de Maliye Bakanlığı birleştirilmişti. Ancak ilerleyen süreçte başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere birleştirilen bazı bakanlıkların iş yükünün fazlalığı veya faaliyet alanlarının farklı olması nedeniyle sorunlar yaşandığı, bu nedenle bazı bakanlıkların yeniden ayrılabileceği konuşuluyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölünebileceği beklentisi dile getiriliyor. Bölünme halinde, eski Bakan Faruk Çelik'in yeniden Çalışma Bakanı olabileceği konuşuluyor.

MKYK'nın en az yarısı değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetiminde de kapsamlı değişikliğe gideceği belirtiliyor. İl ve ilçe teşkilatlarının yaklaşık yüzde 70 oranında yenilendiğine dikkat çekilerek, MKYK'nın da en az yarısının değişebileceği yorumu yapılıyor. Kulislerde MKYK'daki milletvekili sayısının azaltılacağı, buna karşın eski milletvekili veya deneyimli siyasetçilerin MKYK'de daha fazla yer bulacağı ifade ediliyor. Ancak MKYK içinde seçilecek Merkez Yönetim Kurulu'nda ise milletvekili ağırlığının korunacağı ifade ediliyor.