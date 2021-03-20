Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararına destek Erdoğan'a teşekkür

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin, "Aile yapımızı, yeni nesillerimizi tehdit eden bu sinsi sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkılmış olmasını, çok yerinde, çok hayırlı, hatta çok geç bile kalınmış bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kararı çok olumlu buluyoruz

İktidarın, dış güçlerin laboratuvarlarında üretilmiş bir zehir olarak bünyemize enjekte edilmek istenen İstanbul Sözleşmesi yanlışında ısrar etmekten vazgeçmesinin çok olumlu bir karar olarak değerlendiren Fatih Erbakan, "Bu adımla birlikte ayrıca, İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye’nin 1985 yılında imzaladığı CEDAW Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılmış olan, başta ‘6284 Sayılı Kanun' olmak üzere, aile kurumuna zarar veren yasaların da bir an evvel ıslah edilmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Batı dayatması kanunlara ihtiyaç olmadığına vurgu yapan Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımızın korunması, hak ettiği değerin verilmesi, toplumda saygın bir yer edinmesi için Batı icadı ve dayatması, asıl amacı çok farklı olan sözleşmelere, düzenlemelere ihtiyacımız yoktur. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, kadına yönelik şiddetin 10 kat artması da bunun en açık göstergesidir. Aile yapımızı ve kadınlarımızı korumak ve yüceltmek için, gereken her türlü değer ve prensip Aziz Milletimizin tarihinde, kültüründe, bizim kendi medeniyetimizde zaten mevcuttur."

Yeniden Refah her platformda sözleşmenin iptalini yüksek sesle dile getirdi

Yeniden Refah Partisi'nin her zaman bu sözleşmeye karşı olduğunu ifade eden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak bizler yıllardır bu sözleşmeden en acil şekilde vazgeçilmesi gerektiğini, bu sözleşmenin ahlaki, manevi, insani bakımdan yıkıcı sonuçları olacağını yıllardan beri en güçlü şekilde, her platformda haykırdık. Diğer siyasi partilerin pek çoğu bu sözleşmeyi desteklerken, bir kısmı da sessiz kalırken, biz bu çok hayati konuda farkındalık oluşması, bu yanlıştan dönülmesi için büyük gayret gösterdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Milli Görüş lideri Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının alınmasında çok önemli payı olan Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilat mensuplarına, üyelerimize ve bu konuda bizler gibi emeği bulunan her kesimden insanımıza, bu kararı imzalayan Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.