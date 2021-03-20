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Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç kız vefat etti

Yeğenlerini parka götürürken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Elif Erdağı (15), hafta sonunu geçirmek için Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde oturan ablasının yanına gitti.

Burada yeğenlerini parka götürmek için dışarı çıkan Erdağı, bir anda fenalaşıp yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdi
Elif Erdağı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdağı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arkadaşları tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
Hastanede hayatını kaybeden Elif Erdağı'nın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze namazı öncesinde genç kızın tabutunun yanına gelen sınıf arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Elif Erdağı'nın cenazesi, Körfez ilçesi İgsaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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