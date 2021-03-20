HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Elibüyük’ten ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklaması

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması hakkında açıklama yaptı. Elibüyük, “Ülkenin bağrından bir hançer çıkarıldı. Şu an yapmamız gereken yarayı tedavi etmek ve iyileştirmek” ifadelerini kullandı.

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Aileye yaşattığı tahribat ve sapkın grupları meşrulaştırdığı için eleştirilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle resmen çıkıldı. Resmi Gazete’nin yayınlanmasıyla memnuniyetle karşılanan karar ile ilgili HÜDA PAR İl Başkanı Erdal Elibüyük de bir açıklama yaptı.

Şimdi açılan yarayı tedavi etme vakti

Sosyal medya üzerinden Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini yorumlayan Elibüyük, “İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, ülkenin bağrından bir hançer çıkarıldı. Şu an yapmamız gereken yarayı tedavi etmek ve iyileştirmek. Bu konuda başta hükümet olmak üzere parti ve STK'lara büyük görev düşüyor. Biz de sürecin yakın takipçisi olacağız ve üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlemek için değildi''

Kadına ve aileye yönelik çalışmaların değerlerimize uygun olması gerektiğini belirten Elibüyük, “İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlemek için değildi. Şiddetin bizim inancımızda da kültürümüz de yeri yoktur. Ancak sözleşmeyi bilmeden iyi niyetle savunanları da anlıyorum. Kendilerine öğretileni söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.