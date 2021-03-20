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Çöpte buldu 'çalışıyor mu?' diye merak etti! İmdadına polis yetişti

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 13 yaşındaki çöp toplayıcısı Museffe Derviş, çöpten bulduğu kelepçenin bir ucunu eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Museffe, çağırılan polis ekiplerince kurtarıldı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’nda meydana geldi. Suriyeli çöp toplayıcısı Museffe Derviş, çöp konteynerinde kelepçe buldu. Küçük çocuk bir süre oynadığı kelepçenin bir ucunu bir eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Museffe, kelepçeyi açamayınca açık olarak gördüğü işletmede bulunan çalışanlardan yardım istedi. İşletme çalışanları kelepçeyi açmayı başaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Yunus timleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kendilerinde bulunan kelepçelerin anahtarlarını deneyerek Museffe Derviş'i kurtardı. Museffe Derviş, polislerin kelepçeyi nerden buldun sorusuna çöpten bulduğunu söylerken, 'neden eline taktın' sorusuna ise, 'çalışıp çalışmadığına bakmak için' yanıtını verdi. Kelepçeden kurtulan Museffe Derviş, çöp arabasını alarak gözden kayboldu.

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