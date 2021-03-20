Göztepe-Demir Grup Sivasspor Süper Lig maç sonucu: 3-5

Süper Lig'de Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 golün atıldığı mücadeleyi Yiğido 5-3 kazandı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 8 golün atıldığı mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 5-3 kazandı.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Mustapha Yatabare(2), Tyler Boyd(2) ve Faycal Fajr kaydetti. Ev sahibi Göztepe'nin sayıları ise Cherif Ndiaye, Titi ve Diabate'den geldi.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 40'a çıkarırken, Göztepe ise 39 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar: 13. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Boyd'un müdahale ettiği top filelere gitti. Hakem Yasin Kol'un santrayı gösterdiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine, Boyd'un meşin yuvarlağa elle dokunduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

23. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mihojevic'in geri pasında kaleci İrfan Can'ın kontrol edemediği topu kapan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Gradel'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Fajr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

41. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada Mihojevic'in müdahale edemediği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

45+1. dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Demir Grup Sivasspor farkı 5'e çıkardı. Sol kanattan Tyler Boyd'un yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı top savunma oyuncularına da çarpan top Yatabare'ye geldi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5.

60. dakikada Göztepe ilk golünü buldu. Tripic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.

66. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e indirdi. Sol kanattan Tripic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topu arka direkte Titi gole çevirdi: 2-5.

84. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci İrfan Can'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

90+2. dakikada Göztepe bir gol daha üretti. Ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda, savunma oyuncularının müdahalesine rağmen meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 3-5.