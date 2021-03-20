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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir" dedi.

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Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kendileri için bir insan hakları mücadelesi olduğunu vurgulayan Gül, "Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi

Ne olmuştu?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 3718 sayılı kararın "9. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince" alındığı gece yarısı açıklandı.

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