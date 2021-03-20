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Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun ve Başakşehir maçında izinli olan Mensah, kadroda yer aldı.

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Ligde lider durumda bulunan Beşiktaş, kritik derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe maçı kadrosunu açıklayan siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Mensah, kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbide Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer alacak:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah

Hücum: Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun.

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