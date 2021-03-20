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HABER /  POLİTİKA

CHP'nin yaptığı olağanüstü toplantıdan Danıştay'a başvuru kararı çıktı

CHP'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin iptali kararı ve Merkez Bankası'ndaki değişikliğin ardından yaptığı olağanüstü toplantıdan Danıştay'a başvuru kararı çıktı.

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Türkiye, taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla çekildi.

Aynı saatlerde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'da görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu iki gelişme Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Danıştay'a başvuru kararı alındı
Genel Merkez'de yüz yüze yapılan olağanüstü toplantılarda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesi ele alındı.

Toplantıdan Danıştay’a başvurulması kararı çıktı. Danıştay'a yapılacak başvuru için ise kadın örgütlerinin bu davaya taraf olması için çağrı yapılması kararı alındı.

"Bir an önce erken seçim"
Kılıçdaroğlu toplantıda  Ağbal’ın görevden alınmasını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilemiyor. Bu savrulduklarının göstergesi. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir an önce, erken seçimle, yönetimden uzaklaşması gerekiyor.” değerlendirmesi yaptı.

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