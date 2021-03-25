Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan olay açıklamalar: Oğlum ve ben tehditler alıyoruz

Oğluyla birlikte tehdit edildiğini söyleyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir" açıklaması yaptı.

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Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine ve oğlu Salih Gergerlioğlu’na tehditler geldiğini söyledi. Oğlunun kendisine benzediğini söyleyen Gergerlioğlu, yapılanların göz korkutma olduğunu belirtti.

"Tehditler alıyorum ama ciddiye almıyorum"

Tele1’den Rojda Altıntaş’ın haberine göre Gergerlioğlu şunları söyledi: Tehditler alıyorum ama ciddiye almıyorum. Oğlum son zamanlarda dikkat çekiyor. Oğlum çocuklarım içerisinde en çok bana benzeyen çocuğumdur. Onun da yolu insan haklarıdır. Bundan dolayı tehditler alıyor. Ama bunlarda sosyal medya trollerinin işleri. Kendi tedbirlerimizi alırız ama bunlar göz korkutmadır.

"AK Parti tabanından beni destekleyen çok insan var"

Beni telefonla destek için arayıp 'HDP’li değilim, AK Partiliyim' diyen insanlar oldu. AK Parti tabanından beni destekleyen çok insan var. Yapılan zalimliği haksızlığı görüyorlar. İktidar partisi son derece zavallı. Namaz meselesini örtmek için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Anadolu Ajansı’na ve TRT’ye çeşitli haberler yaptırıyorlar.

"Teslim olmayacağım"

Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir. Mücadele ederken son nefesimi veririm. Zindanlar bizim direnişimizi durduramaz. Bu yolda kurban seçilenlerden olabiliriz ilk kurban ben değilim son kurban da ben olmayacağım.