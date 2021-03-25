Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu! Mustafa Cengiz, Ali Koç'u bombaladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurduklarını açıkladı. Yapılan başvuruda 11 başlığa yer verildi.

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GS TV'de yayında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Lacivertli ekibin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını açıkladı. 'Himmet' iddialarına ise Cengiz, "Fenerbahçe neden bizden öndeyken başvurmamış? Biz baya geriden geldik. Himmetle ve dua ile onları geçtik. Bir de bu utanmazlığı yapıyorlar. Ayıptır. Aziz Yıldırım bu tip Bizans oyunlarını sevmezdi. Çoluk çocuk değildi, bu işi bilen bir adamdı" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Bu konuyu gündeme getirmemize itici güç, beIN SPORTS'ta beUNITED isimli programda bir yorumcunun, yorumculuğu bırakıp yargıç gibi hüküm veren bir konuma gelmesi. Dün beIN SPORTS'un en yetkili ismi bizi ziyaret etti. Kendisini de bu konuda uyardık. Bu ülkede basın özgürlüğü ve demokratik haklar var. Bizim de eğitimimiz bu yollardan geçti. Ardından kendimizi bu şerefli başkanlık görevinde bulduk. O programda yorumcu denen zat, (Güntekin Onay) Nihat Özdemir ile bu konuyu savunup sonunda da 'İnşallah olumlu sonuçlanır' dedi. Neden hüküm veriyorsun? Senin oradaki rütben soru sormak. Hüküm vererek TFF Başkanını zora düşürüyorsun."

"İflas etmiş tüccar"

"TFF Başkanı o ortamda öyle bir laf etti ki bizi de korkuttu. 'İnceliyoruz, incelemeden sonra karar vereceğiz' dedi. O yayından hemen sonra, daha önce ciddiye almadığımız bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırmasını ciddiye almadık. Müflis bir tüccar var ortada."

Fenerbahçe daha önce TFF'ye 28 şampiyonluk için yaptığı başvuruda, "Türkiye Futbol Birinciliği’nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer vermişti. Başvurunun ardından Fenerbahçe, bu paylaşımı yapmıştı.

"Ben Fenerbahçe camiasına asla laf etmem"

"Eski defterleri açıyorlar. Amaç gündem değiştirmek. Yenildiği haftada gündem değiştiriyorlar. Bizim camiamızda bu yapılsa beni ipe gererler. Biz amaca yönelik başarıyı hedefleriz. Hileyle, hurdayla, şikeyle iş yapmayız. Ben Fenerbahçe camiasına asla laf etmem. Yönetimlerin bilinçli gündem değiştirme çabasıdır bu. Saçma bir şeye cevap vermenize gerek olmaz ama konu öyle bir yere geldi ki. Yorumcu çıkmış 'İnşallah olumlu karar verirsiniz' diyor. Bu zat taraftar olabilir ama taraftarlığını oraya yansıtamazsın. Bu yönetimin gündem değiştirme çabasıdır. Programdan sonra çok şaşırdık. İş ciddiye bindi diye düşündük. Yayında hüküm veriliyor. Tarihi gerçeklerle de örtüşmüyor bu istekler. Biz hukukçularla ve tarihçilerle bir araya geldik. O kadar çok madde çıktı ki... Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok.

"Gündeme bile alınmaması gerekirdi"

"Daha önce Tahkim ve TFF reddetmiş. TBMM'de de reddedilmiş. Nihat Özdemir bilmeyebilir ama daha önce gelip reddedilmiş bir şey, önemli ve yeni bir delil ortaya çıkmadıkça gündeme gelemez. Bunu yanlış yapıyorsunuz. Yarın bir gün 59'dan önceki diğer kulüpler de hak ister. Gündeme bile alınmaması gerekirdi."

"Siz devlet değilsiniz: Derbi için rakibimizin stadına gittiğimizde, yanımızda vali, emniyet müdürü... Herkes var. Bakıyorsunuz karşımızda 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazan dev bir pankart. Dünyada bir tek makamın önünde cumhuriyet vardır. Cumhuriyet savcısı. Türkiye Cumhuriyetinin savcısı. O kadar savcı, başsavcı vardı tribünde. Fenerbahçe Cumhuriyeti pankartı nedir? Neden Fenerbahçe Cumhuriyeti' dendiğine bir kanıt çıktı. Sitelerinde bir yayın yaptılar. Devletler tanır, şirketler ve kişiler kabul eder. Sitelerinden yapılan açıklamada 'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Tanımak devlete, cumhuriyete aittir. Bu açıklamayla Fenerbahçe Cumhuriyeti Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıyor. Sen kimsin ya? Fenerbahçe camiası sözlerimden alınmasın. Yönetimin yaptığı açıklamadan bahsediyorum. Bu açıklama, o yönetimi bağlar. Başkan'dan aşağısındaki insanlara kadar. Buna öncelikle Fenerbahçe camiasındaki önemli insanların itiraz etmesi gerekirdi. Beşiktaş camiasının da kabul etmemesi lazımdı. Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş'a verilen şampiyonluklarla ilgili açıklamaları var. Attığınız adıma dikkat etmelisiniz. Koca bir camiayı tanıyamazsınız. Siz devlet değilsiniz."

Riva sözleşmesi

"Riva sözleşmesini yeniden yazdık. Eski yöneticilerimize teşekkür ederiz ama biz yeniden yazdık bu sözleşmeyi ve daha iyi hale getirdik. Bir başkan adayımız çıkmış 'Onu siz değil bankalar yaptı' dedi. Kemerburgaz'ı da biz çözdük. Mahkemelerden çıkan yürütmenin durdurulması kararlarını durdurduk başka bir mahkemede. Kimseden ses yok."

"Freni patlamış kamyon gibi gidiyorum"

"O kadar dertliyim, o kadar doluyum ki freni patlamış kamyon gibi gidiyorum. Abdurrahim Albayrak ile 200'e yakın şahsi kefaret verdik daha yeni. Ali Koç'un bana dediği bir laf vardı. Bankalar Birliği sözleşmesi için 'Torununa kadar riske sokmuşsun kefalete imza atarken.' Hiç sesimi çıkarmadım. Ailem bana döndü baktı. Haberleri yoktu. Daha sonra buluşmamızda 'Yahu Ali Bey, Orada söylenir mi bu' dedim ona."

''Sandıkta gereken cevabı alırız''

"5-6 sayfalık bir dilekçe hazırladık. Çok daha uzun olabilirdi ama uzatmak istemedik. Kendi başarısızlıklarınızı örtmek için plan yaparsınız. Yarın bir daha başarısız olursanız başka bir planı ortaya çıkarırsınız. O yüzden dilekçemize her şeyi yazmadık. Ne TFF'den kişisel veya özel baskı olmadı. Oldu, tanığım diyen çıksın konuşsun. Bana Cumhurbaşkanlığından en ufak bir telkin yoktur. Tersine kulübümüze yapılan iyilikler vardır. Ben buna teşekkür etmek zorundayım. İsteyen istediği gibi anlasın. Biz hiçbir şeyin yandaşı değiliz. Biz bu camiayı oluşturanların temsilcisiyiz. Kimseye karşı kişisel veya kurumsal tepkimiz yok. Cumhurbaşkanlığından, Gençlik ve Spor Bakanlığından bize bir telkin yoktur. Galatasaray Kulübü, kendi hayrına olan davranışın içindedir. Yarın sandık var. Sandıkta gereken cevabı alırız. Bundan da gocunmam, özür diler giderim."

'Himmet' isyanı: Aziz Yıldırım Bizans oyunlarını sevmezdi

"Söz konusu sezonlarda Trabzonspor var mı? Yok. Bir sezonda Göztepe ya da Altınordu katılması gerekirken vali sinirlenip iki tane farklı takım yolluyor. Bir yılda iki farklı şampiyonluk var. 62 yıl olmuş. Bir ömür. Fenerbahçe neden bizden öndeyken başvurmamış? Biz baya geriden geldik. Himmetle ve dua ile onları geçtik. Bir de bu utanmazlığı yapıyorlar. Ayıptır. Aziz Yıldırım bu tip Bizans oyunlarını sevmezdi. Çoluk çocuk değildi, bu işi bilen bir adamdı."

"63 sene sonra bunu istersen..."

"Galatasaray'ın içinden çıkan Güneş Spor'un da şampiyonluğu var. Onu da bize mi yazdırsak? (gülerek) Rakibimiz yanına birilerini çekmeye çalışıyor her zaman. Eskişehir, Bursa, Adana, Mersin, Diyarbakır, Samsun... bunlar büyük futbol şehirleri. Neden bu şehirler yok? Hani millilik? Sonra da 'Ben yaptım oldu'. Olmaz. 63 sene sonra bunu istersen 'Kendi başarısızlığını örtmek için yapıyor' derler. Düzenlenen turnuvalar hep bölgesel. İzmir'den iki takım. Gerisi İstanbul ve Ankara. O günkü şartlar turnuva düzenlemeyi imkansız hale getirebilir ama bugün nasıl bunu esas alabilirsin?"

Galatasaray'ın TFF'ye verdiği dilekçede yer alan başlıklar:

1- Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu'nun kararı kesindir. Başvuru, incelenmeksizin reddedilmelidir.

2- Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır.

3- Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.

4- "Türkiye futbol birinciliği" lig usulüne değil, eleme usulüne tabidir.

5- Türkiye futbol birinciliği, sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.

6- Düzenli bir şekilde gerçekleşmeyen "Türkiye Futbol Birinciliği"'nin tescili haksız rerabet doğuracaktır.

7- Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir.

8- Milli Küme süreklilik arz eden bir lig değildir.

9- "Milli Küme" ana turnuva niteliği kazanamamıştır.

10 - 1937 yılında, turnuvaya katılmaya hak kazanan İzmir takımlarının, bu hakları ellerinden alınmıştır.

11- Bir sezonda iki ayrı şampiyon olmaz.