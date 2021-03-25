BIST 1.409
DOLAR 7,97
EURO 9,44
ALTIN 442,65
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Erzincan'ı üzen haber! Hayata 1 hafta tutunabildi 'fakülteli’den acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

ERZİNCAN'da 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, beton blokun üzerine düştüğü tır içerisinde sıkışarak ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Abone ol

Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde geçtiğimiz 17 Mart günü meydana gelen trafik kazasında, kar ve tipinin etkili olduğu gece saatlerinde buzlanan yolun aynı noktasında yolcu otobüsü ve 3 tırın karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kazada, tırın üzerinden düşen beton blok karşı yönden seyreden 29 AY 787 plakalı tırın kabin kısmını ezdi. Tır içerisinde sıkışan Erzincan’ın sevilen simalarından ‘fakülteli’ lakaplı Taha Furkan Yılmaz (25), AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 haftadır Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören genç tır sürücüsü Taha Furkan Yılmaz, bugün hayatını kaybetti. Yılmaz, Erzincan’da Terzibaba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan 17 Mart günü aynı noktada gelen ikinci kazada da yolcu otobüsüyle tır çarpışmış 3 kişi yaralanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Babaları hastalanınca hayatları değişti! Sakarya'da görenler şaşkına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de AVM'de zemin ıslak diye kayıp düşen spor eğitmeni tazminat kazandı
TJK'da Serdal Adalı yeniden başkan
İstanbul'da 8 saatte dünyası başına yıkıldı! Tek söylediği şey Yavuz’du
Darbecilerin öldürdüğü askere mahkemeden 'şehitlik' kararı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi
Bolu'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı! Valilik açıkladı
Emlak Katılım'dan kentsel dönüşümde güven verici finansman çözümleri
Cristiano Ronaldo için kritik ay belli oldu
Elazığ'da 15 dakikalık operasyonla çıkarıldı! 5 aylık bebek ölümden döndü
Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan'ı arayıp tebrik etti
Yorumlar